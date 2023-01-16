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Esenler'de yol vermeme kavgası çıktı, taraflar birbirlerine sopa ve bıçakla saldırdı

Esenler'de yol vermeme kavgası çıktı, taraflar birbirlerine sopa ve bıçakla saldırdı
Esenler'de yol vermeme kavgası çıktı, taraflar birbirlerine sopa ve bıçakla saldırdı

Esenler’de seyir halindeki ticari taksi ve otomobil sürücüsü arasında yol vermeme kavgası çıktı. Kavgada taraflar bir birine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler'de yol vermeme kavgası çıktı, taraflar birbirlerine sopa ve bıçakla saldırdı - Tıkla İzle

Olay, Esenler Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir ticari taksi ve otomobil sürücüsü arasında yol vermeme tartışması çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Yol ortasında duran otomobil sürücüsü aracının bagajından sopa çıkararak taksi şoförünün üzerine yürüdü. Ticari taksi sürücüsü de bıçak ve yumruk ile karşılık vermesi üzerine kavga büyüdü. Çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

Volkan Kayalar - Burak Uğur

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