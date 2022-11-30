Esenler'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü

Kaza, Esenler Hal Bağlantı Yolu otogar istikametinde saat 06.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BRG 917 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Otomobilin çarpmasıyla savrulan kişi hayatını kaybederken otomobil frene bastıktan 100 metre sonra bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için otogar istikametini bir süre trafiğe kapattı. Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi için Esenler Atışalanı Polis Merkezi'ne götürüldü.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan



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