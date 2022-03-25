Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet

İstanbul'un Esenler ilçesinde özel bir erkek yurdunda görevli bir kişi, masanın etrafında toplanan öğrencileri dövdü. Görevli, azarladığı öğrencilerin kafalarına sert şekilde yumruklar attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından görevliye büyük tepki yağdı. Dayakçı görevli gözaltına alınırken, İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği: "Bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.