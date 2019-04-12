Esenyurt Belediyesinde devir teslim töreni

Millet İttifakı CHP adayı Kemal Deniz Bozkurt, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre Esenyurt'ta seçimi kazanmıştı. Bozkurt düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Ardından mazbatasını alan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, devir teslim töreni için Esenyurt Belediyesine gitti. Bozkurt, Ali Murat Alatepe'den görevi devraldı.

Görev devir teslimi sırasında Ali Murat Alatepe ve Başkan Kemal Deniz Bozkurt birbirlerine iyi dileklerini iletip çiçek takdim etti. Alatepe, Başkan Bozkurt'a belediyeye ait mührü de teslim etti.

Murat Delice