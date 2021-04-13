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Esenyurt E-5 yan yolda trafiği kilitleyen kaza

Esenyurt E-5 yan yolda trafiği kilitleyen kaza
Esenyurt E-5 yan yolda trafiği kilitleyen kaza

E-5 Esenyurt mevkii Büyükçekmece istikameti yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce aydınlatma direğine çarptı ardından devrildi. Devrilen araçtan sürücü burnu bile kanamadan çıktı.

Esenyurt E-5 yan yolda trafiği kilitleyen kaza - Tıkla İzle

Kaza, saat 14.00 sıralarında E-5 Esenyurt mevkii Büyükçekmece istikameti yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JZ 3443 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine vurdu ardından devrildi. Kazada sürücü kendi imkanları ile devrilen aracından çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Sürücünün kaza sonrasında burnu bile kanamazken yaşanan anları anlattı. Olay sonrası yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Furkan Karadeniz - Murat Delice

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