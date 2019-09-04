İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt TEM bağlantı yolunu kilitleyen kaza kamerada

Esenyurt TEM bağlantı yolunu kilitleyen kaza kamerada
Esenyurt TEM bağlantı yolunu kilitleyen kaza kamerada

Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda trafiği 1 saat kilitleyen ve 1 tır ile, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt TEM bağlantı yolunu kilitleyen kaza kamerada - Tıkla İzle

Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda sabah saatlerinde 1 tır ile 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Kazada yaralan 1'i ağır 5 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken, TEM bağlantı yolunda trafik durma noktasına gelmişti.

Trafiğin 1 saat durmasına neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir aracın seyir halindeyken aniden durakladığı ve arkadan gelen araçların yolun da kaygan olmasından dolayı duramayıp birbirine çarptığı görülüyor. Kazadan sonra olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin çalışmaları da görüntülerde yer alıyor.  

Erdal Can İçelli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.