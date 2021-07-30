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Esenyurt'da maskesiz mesafesiz halay

Esenyurt'da maskesiz mesafesiz halay
Esenyurt'da maskesiz mesafesiz halay

Korona virüs salgınında vaka sayıları 22 bin üzerinde seyretmesine rağmen Esenyurt akşam saatlerinde maskesiz mesafesiz düğün ve asker eğlencesi görüntülerine sahne oldu. Asker eğlencelerinde gençler havaya ateş edip sokakta abartı egzozlu araçlarla da çevreye rahatsızlık verdi.

Esenyurt'da maskesiz mesafesiz halay - Tıkla İzle

Bakanlık tarafından açıklanan global salgındaki günlük vaka sayılarının 22 bin üzerinde seyretmesine uzmanların da sık sık uyarısını yaptığı 4'üncü dalga tehlikesine rağmen Esenyurt'un birçok noktasında maskesiz mesafesiz asker ve düğün eğlenceleri yapıldı. Çekilen görüntülerde vatandaşların maskesiz şekilde kalabalık halay grupları oluşturduğu görüldü. Görüntüler izleyenleri tedirgin etti. Asker eğlencelerinde de bazı gençlerin abartı egzozlu araçlarla sokaklarda dolaştığı, bazı gençlerin ise silahla havaya ateş ettikleri görüldü.

Murat Delice - Erdal Can İçelli

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