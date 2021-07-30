Esenyurt'da maskesiz mesafesiz halay

Bakanlık tarafından açıklanan global salgındaki günlük vaka sayılarının 22 bin üzerinde seyretmesine uzmanların da sık sık uyarısını yaptığı 4'üncü dalga tehlikesine rağmen Esenyurt'un birçok noktasında maskesiz mesafesiz asker ve düğün eğlenceleri yapıldı. Çekilen görüntülerde vatandaşların maskesiz şekilde kalabalık halay grupları oluşturduğu görüldü. Görüntüler izleyenleri tedirgin etti. Asker eğlencelerinde de bazı gençlerin abartı egzozlu araçlarla sokaklarda dolaştığı, bazı gençlerin ise silahla havaya ateş ettikleri görüldü.

Murat Delice - Erdal Can İçelli

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