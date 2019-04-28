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Esenyurtlular günler sonra evlerine girdi

Esenyurtlular günler sonra evlerine girdi
Esenyurtlular günler sonra evlerine girdi

Esenyurt’taki Güzelyurt Mahallesi’nde iki gün önce kontrol amaçlı boşaltılan binalara vatandaşların girişine izin verildi. Orhangazi Caddesi trafiğe açılmazken, vatandaşlar evlerine saat 21.20 itibariyle girmeye başladı.

Esenyurtlular günler sonra evlerine girdi - Tıkla İzle

Esenyurt'ta cuma günü akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi ve bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle binalar boşaltılmış ve incelemeler yapılmıştı. Ekiplerin zemindeki yaptıkları çalışmaların ardından, herhangi bir sorun oluşturmadığı tespit edildi. Bunun üzerine yetkililerden yapılan açıklama sonrasında Orhangazi Caddesi trafiğe açılmazken, vatandaşlar ise akşam saat 21.20 itibariyle evlerine girmeye başladı. Vatandaşlar, iki gün sonra evlerine girmenin mutluluğunu yaşadı. Öte yandan caddeye girmeye başlayan vatandaşların birçoğunun çatlakları incelemesi dikkat çekti.

“Cuma günün ardından evimize kavuştuk” 

Evine girmenin mutluluğunu yaşayan bir mahalle sakini, “Cuma akşamı sanırım saat 19.00 sıralarında eşim eve gelince eve almamışlar. Hemen boşaltılmasını talep etmişler. 2-3 gündür ondan dolayı bekliyorduk, çok şükür bugün herhalde ölçümlemeler yapılmış, haberlerde gördük. Cuma günün ardından evimize kavuştuk” dedi.

“Hala korkuyoruz, taşınacağız galiba” 

Korkuyla evden çıktıklarını söyleyen başka bir vatandaş ise, “Babaannemde kalıyordum, geceydi. Polis kapıyı çaldı ve çatlaklardan dolayı evi boşaltmanız lazım dedi. Abi korkudan evi boşalttık, televizyonu falan açık bıraktık. 3 gün boyunca akrabalarda kaldık. Devlet sağ olsun bütün yardımları yaptılar. Hala korkuyoruz, taşınacağız galiba. Bu eve 3 yıllık bir ev” diye konuştu.
Esenyurt'ta çalışmalar kontrolü bir şekilde devam edeceği yetkililer tarafından belirtildi.  

Vedat Bayraktar

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