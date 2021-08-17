Esenyurt'ta 2 kaçak göçmen yakalandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri rutin olarak düzenlediği uygulamada vizeleri, izin süreli biten, çalışma izni olmayan ve kaçak olarak Türkiye'de bulunan yabancı uyruklulara yönelik uygulamayı dün de sürdürdü.

Esenyurt Meydanı başta olmak üzere ilçe genelinde yapılan uygulamalarda ayda 2 binden fazla kaçak göçmenin yakalandığı ve il göç idaresine gönderildiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin parkta da yaptığı uygulamada 2 kaçak göçmen bir kafede nargile içerken yakalandı. Yapılan sorgulamada birinin üzerinden belge çıkmazken diğerinin ise izin süresinin bittiği tespit edildi. Rutin üst araması yapılan şahıslar daha sonra Tuzla'da bulunan toplama merkezine gönderildi.

Murat Delice



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