Esenyurt'ta 26 katlı binanın 6'ncı katında doğalgaz patlaması: 5 yaralı

Saat 00:00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011.Sokak'ta bulunan 22 katlı bir sitenin 6'ncı katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası bina içerisinde 5 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı

Patlama sonrası dairede ve binada büyük hasar meydana gelirken ekiplerin patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Muhammet Emin Arslan