İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın

Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın
Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın

Esenyurt'da 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartman boşluğundan diğer dairelere yayılan duman paniğe neden oldu.

Esenyurt’ta 5 katlı binada korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, Esenyurt Mehterçeşme mahallesi 1869 sokakta bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle apartman boşluğundan binanın diğer dairelerine yayılan duman paniğe neden oldu. apartman sakinleri panikle binayı boşalttı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yangında bodrum katındaki daire kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Erdal Can İçelli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.