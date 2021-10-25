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Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt’ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1554. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, mahallede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedenine dair incelemeler devam ediyor.

Olay sırasında sokakta olduğunu ifade eden Burak Salman, “Bugün 18.30 sıralarında ortaya çıktı. Fakat neden ortaya çıktığını bilmiyoruz. Yoldan geçerken gördüm ben de. Birkaç kişi vardı. Kimse neden çıktığını bilmiyor. Aralarında konuşurken yaralının olmadığını duydum” dedi.

Ensar Kıranlıoğlu
 

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