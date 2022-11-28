Esenyurt'ta adliyedeki polisin çantasını çalan hırsızlar kamerada

Esenyurt'ta bir binaya girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen E.D. ve C.B isimli iki şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra bir polis memurunun masanın üzerinde bıraktığı ve içinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasının yerinde olmadığı fark edildi. İzlenilen güvenlik kamerası görüntülerinde çantayı adliyeden salıverilen E.D., C.B.'nin çaldığı belirlendi. Şüphelilerden biri olan C.B. gözaltına alınarak getirildiği aynı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yaşanan hırsızlık anları adliyenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Mert Yıldırım - Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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