Esenyurt'ta akrabaların kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen ve ailevi sebeplerden tartışan bir grup şahıs, sokak ortasında kavga etmeye başladı. Silahların ateşlendiği kavgada bıçak ve sopalar da havada uçuştu. Olayda Seyfettin Ç. isimli şahıs göğsünden ve karnından bıçaklanırken, Ömer Ç. ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan kişiler yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili şüpheli şahıslardan Mustafa Ç., Mehmet Ç. ve Mehmet Can Ç. ise Esenyurt Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınırken bölgeye olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışmalarda bulundu. Yaşanan kavga anları çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken şahısların sinirlenerek dükkan kepenklerine sopalarla vurması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erdal Can İçelli - Murat Delice - Mert Yıldırım - Hakan Polat

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