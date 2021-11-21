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Esenyurt'ta alacak verecek kavgası! 1 ölü, 2 yaralı

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası! 1 ölü, 2 yaralı
Esenyurt'ta alacak verecek kavgası! 1 ölü, 2 yaralı

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, biri kadın olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 14.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1015 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma silahlı kavgaya dönerken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda özel harekat, çevik kuvvet ve sağlık ekibi geldi. Yaşanan kavgada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri çevredeki bir vatandaş tarafından, diğer ikisi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Menderes Harç (22) isimli genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde kavgada silahını ateşleyerek üç kişiyi vuran Samet M.'nin de aralarında olduğu iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir adet de uzun namlulu silah ele geçirildi. Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat
 

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