İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında ortalık birbirine girdi, o anlar kamerada

Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında ortalık birbirine girdi, o anlar kamerada
Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında ortalık birbirine girdi, o anlar kamerada

Esenyurt’ta bir grup şahıs alacaklısının arabasına zarar verip bıçakla evini bastı. Şahıs adama borcunu ödemesi için bıçakla tehdit etti. Ancak olumsuz yanıt alınca tartışma sokağa taştı. Borçlu olan şahsın ağabeyi balkondan sokağa doğru ateş etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt’ta alacak verecek kavgasında ortalık birbirine girdi, o anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir grup şahıs, ellerinde bıçak ve silahlarla, alacaklısı oldukları adamın evine gitti. Şahıslardan biri eve çıkarak adamdan borcunu istedi ancak olumsuz cevap alınca tehdit etti. Bunun üzerine kişiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma sokağa taşarken, borçlu olan şahsın ağabeyi, evinin balkonundan karşı tarafın otomobiline ateş etti. Kavgada otomobilin camlarının kırıldığı öğrenilirken sıkılan kurşunlardan biri sokaktaki pencereye isabet etti. Olay sonrası şahıslar kayıplara karışırken durum polis ekiplerine bildirilirken, konu ile ilgili emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor. Yaşanan o kavga anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat - Mert Yıldırım

İLGİLİ HABER
İzmirde trafikte yol verme kavgası: 2si ağır 4 yaralı İzmir’de trafikte yol verme kavgası: 2’si ağır 4 yaralı
İLGİLİ HABER
İzmirde husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı İzmir’de husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
İLGİLİ HABER
İzmirde alacak-verecek kavgası: 1 ölü İzmir'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.