Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında ortalık birbirine girdi, o anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir grup şahıs, ellerinde bıçak ve silahlarla, alacaklısı oldukları adamın evine gitti. Şahıslardan biri eve çıkarak adamdan borcunu istedi ancak olumsuz cevap alınca tehdit etti. Bunun üzerine kişiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma sokağa taşarken, borçlu olan şahsın ağabeyi, evinin balkonundan karşı tarafın otomobiline ateş etti. Kavgada otomobilin camlarının kırıldığı öğrenilirken sıkılan kurşunlardan biri sokaktaki pencereye isabet etti. Olay sonrası şahıslar kayıplara karışırken durum polis ekiplerine bildirilirken, konu ile ilgili emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor. Yaşanan o kavga anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat - Mert Yıldırım

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