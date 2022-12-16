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Esenyurt'ta ambulans şoförü trafikte sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Esenyurt'ta ambulans şoförü trafikte sosyal medyadan canlı yayın yaptı
Esenyurt'ta ambulans şoförü trafikte sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Esenyurt’ta bir ambulans sürücüsü, hastaneye gittiği esnada vatandaşlarla dalga geçip o anları sosyal medyada yayınladı. Ambulansın içerisinde hasta olup olmadığı bilinmezken, sürücü sosyal medyada bir çok kişi tarafından tepki gördü.

Esenyurt'ta ambulans şoförü trafikte sosyal medyadan canlı yayın yaptı - Tıkla İzle

Olay, önceki gün saat 19.20 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir ambulans sürücüsü, hastaneye dönüş yaptığı sırada trafikteki vatandaşlarla dalga geçti. Ambulans şoförü, yanında bulunan şahısla birlikte o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Ambulansın içinde hasta olup olmadığı bilinmezken, sürücü sosyal medyada birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım
 

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