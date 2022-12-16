Esenyurt'ta ambulans şoförü trafikte sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Olay, önceki gün saat 19.20 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir ambulans sürücüsü, hastaneye dönüş yaptığı sırada trafikteki vatandaşlarla dalga geçti. Ambulans şoförü, yanında bulunan şahısla birlikte o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Ambulansın içinde hasta olup olmadığı bilinmezken, sürücü sosyal medyada birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım



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