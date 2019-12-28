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Esenyurt'ta asansörde faciadan dönüldü

Esenyurt'ta asansörde faciadan dönüldü
Esenyurt'ta asansörde faciadan dönüldü

Esenyurt’ta fazla yük konulması nedeniyle askıda kalan asansörde 9 yaşında bir çocuk mahsur kaldı. Asansörde kalan çocuk itfaiye tarafından kurtarılırken, asansörden çıkan yükler ise görenleri şaşırttı.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 379. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın asansöründe yaşandı. İçerisinde aşırı yük konulan asansör kabinine binen Umutcan Demir (9) bir anda asansörün ara katta askıda kalmasıyla yardım çığlığı attı. Demir'in yardımına ablası ve apartmandaki diğer komşular yetişti. Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Asansörün 3'üncü ve 4'üncü katlar arasında askıda kaldığı anlaşıldı. Yaklaşık 20 dakikalık uğraşın ardından asansör sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Asansör içinden kumaşlar çıktı

9 yaşındaki çocuğun büyük korku ve panik yaşadığı görülürken asansörün içerisinden çıkanlar şaşırttı. Kilolarca ağırlıktaki kumaşların çıktığı asansör, bakımı yapılana kadar kapatıldı.

Murat Delice - Erdal Can İçelli
 

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