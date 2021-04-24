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Esenyurt'ta ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı

Esenyurt'ta ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı
Esenyurt'ta ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı

Esenyurt’ta sokak ortasında ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı. 7 yaşındaki çocuk kazadan yara almadan kurtulurken kaza anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Esenyurt’ta ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi 1172. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında ayakkabısını bağlayan çocuğa eğildiği için göremeyen araç çarptı. Kazayı gören çevredeki diğer çocuklar şoförü uyardı. Şoför araçtan inerek çocuğa yardım etti. 7 yaşındaki yabancı uyruklu erkek çocuğu tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın ara sokaktan çıkması ve yerde eğilerek ayakkabısını bağlayan çocuğa çarpması yer aldı.

Furkan Karadeniz - Murat Delice
 

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