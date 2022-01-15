Esenyurt'ta aynı mağazadan bir haftada 7 kez hırsızlık yapıldı

Olay, Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşti. Daha önce de haberi yapılmasına rağmen mağazada bir haftada 7 hırsızlık olayı yaşandı. Olaylardan birinde mağazaya gelen zanlılardan biri içeride mağaza sahibini oyalayarak dikkatini dağıtırken diğerlerinin mağazanın dışındaki kıyafetleri alarak kayıplara karıştığı görüldü. Bir haftada 7 kez aynı durumu yaşayan mağaza sahibi duruma isyan ederken zanlıların bazen de giyinme kabinine girerek kıyafetleri çantasına koyarak çaldığını anlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık anları ise mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin mağaza sahibini oyaladığı sırada dışarıda bulunan kişiler ise ürünleri alarak kayıplara yollarına devam ediyor.

“Artık işin içinden çıkamıyoruz"

Olay hakkında konuşan mağaza sahibi Murat Baran, “Hırsızlık olayları son zamanlarda çok arttı. Artık işin içinden çıkamıyoruz. Sürekli ürün çalınıyor ve takip edemiyoruz. Bu olayların son bulmasını istiyoruz. Hırsızlar giyinme kabininin içine bir kıyafet koyuyor ve alıp götürüyor. Biz de kameralarımızla takip ettik ve o şekilde fark ettik. Bu bir haftada dükkanımızda olan 7. hırsızlık olayıdır. Polise bazen şikayet ediyoruz bazen etmiyoruz. En son olan olayda henüz şikayetçi olmadık çünkü hırsızlığı yapanlar genellikle 15 - 16 yaşında çocuklar oluyor” dedi.

Mert Yıldırım - Hakan Polat

