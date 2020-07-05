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Esenyurt'ta bariyerlere çarpan araç yan yattı: 3 yaralı

Esenyurt'ta bariyerlere çarpan araç yan yattı: 3 yaralı
Esenyurt'ta bariyerlere çarpan araç yan yattı: 3 yaralı

Esenyurt’ta virajı kaçıran otomobilin ani şerit değiştirmesi kazaya yol açtı. Kamyonetin çarptığı araç bariyerlere çarpıp yan yattı. Araçta sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Kaza, Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, caddede seyir halindeki Fiat Linea marka otomobilin sürücüsü virajı kaçıracağını görünce aniden şerit değiştirdi. Aniden şerit değiştiren araca, arkadan gelen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak yan yattı. Yan yatan araçta bulunan 2'si kadın 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı. Araçtan çıkarılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Erdal Can İçelli
 

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