Esenyurt'ta beton suyunu döke döke giden mikser kameraya yansıdı

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 JP 5871 plakalı beton mikseri şoförü, kapağı açık olan aracın içerisindeki beton suyunu dökmeye başladı. Kontrolsüz şekilde yola ve yol kenarındaki kaldırımlara uzun bir süre daha dökmeye devam eden şoföre, seyir halindeki bir vatandaş tepki gösterdi. Yaşananlar, seyir halindeki başka bir otomobil şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli



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