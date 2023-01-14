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Esenyurt'ta beton suyunu döke döke giden mikser kameraya yansıdı

Esenyurt'ta beton suyunu döke döke giden mikser kameraya yansıdı
Esenyurt'ta beton suyunu döke döke giden mikser kameraya yansıdı

Esenyurt'ta seyir halindeki mikser şoförü, içerisindeki beton suyunu döke döke ilerledi. Kontrolsüz şekilde suyu döken ve trafiği tehlikeye atan mikserin sürücüsü, yol üzerindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta beton suyunu döke döke giden mikser kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 JP 5871 plakalı beton mikseri şoförü, kapağı açık olan aracın içerisindeki beton suyunu dökmeye başladı. Kontrolsüz şekilde yola ve yol kenarındaki kaldırımlara uzun bir süre daha dökmeye devam eden şoföre, seyir halindeki bir vatandaş tepki gösterdi. Yaşananlar, seyir halindeki başka bir otomobil şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli
 

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