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Esenyurt'ta bir adam kahvaltı ettiği iki arkadaşına böyle kurşun yağdırdı

Esenyurt'ta bir adam kahvaltı ettiği iki arkadaşına böyle kurşun yağdırdı
Esenyurt'ta bir adam kahvaltı ettiği iki arkadaşına böyle kurşun yağdırdı

Esenyurt’ta bir pastaneye kahvaltı yapmak için gelen arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan olay sonucunda silahını çeken şahıslardan biri, iki arkadaşını vurarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Kameraya yansıyan görüntülerde pastanede yaşan saldırı anı ve yaralının sürünerek pastaneden çıktığı ve vatandaşların yardımına koştuğu görülüyor.

Esenyurt'ta bir adam kahvaltı ettiği iki arkadaşına böyle kurşun yağdırdı - Tıkla İzle

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre pastaneye kahvaltı yapmak için gelen bir grup arkadaş arasında tartışma başladı.

İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada şahıslardan biri silahına sarılarak Ö.V. ve S.Ö. isimli arkadaşını vurdu. Olay sonrasında silahlı saldırgan kayıplara karışırken çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Hakan Polat
 

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