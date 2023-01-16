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Esenyurt'ta bir adam kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt'ta bir adam kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Esenyurt'ta bir adam kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

 Esenyurt’ta bir adam, kendisini takip eden ve bir sokakta saldırıda bulunan 2 kişiyi silahla vurdu. Şahıslardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Adam ise gözaltına alındı.

Esenyurt’ta bir adam kendisini takip edip saldıran şahısları vurdu: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi Derya sokakta yaşandı. İddiaya göre, Emre Y.(25) ve Resul T. isimli şahıslar, ismi öğrenilemeyen bir adamı takip etmeye başladı. Ara sokağa girdiğinde adama yaklaşarak saldırdılar. Adam ise saldırıya yanında bulunan silah ile karşılık vererek Emre Y. ve Resul T.'yi vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları hastaneye kaldırdı.

Ancak Emre Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan Resul T.'nin ise durumun ağır yaralı olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan adam, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Furkan Tan - Erdal Can İçelli - Veysel Ensar Gökçegözog
 

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