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Esenyurt'ta bir binanın çatı katı alev alev yandı

Esenyurt'ta bir binanın çatı katı alev alev yandı
Esenyurt'ta bir binanın çatı katı alev alev yandı

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları da havadan görüntülendi.

Esenyurt'ta bir binanın çatı katı alev alev yandı - Tıkla İzle

Esenyurt Yayla Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı çatı katı yanan binayı ve bitişiğinde bulunan bir binayı boşalttı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri başka binalara sıçramadan söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ise havadan görüntülendi.  

Erdal Can İçelli

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