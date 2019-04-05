Esenyurt'ta bir evde buzdolabı patladı

Alınan bilgiye göre, Esenyurt ilçesi Sanat Sokak'ta bir apartmanın birinci katında 4 kişilik bir ailenin yaşadığı dairede buzdolabı motorunun patlamasıyla yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle alevler evin mutfak bölümünden başlayarak tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dairede yaşayan aile itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangını gözyaşları içerisinde izleyen aile fertlerini akrabaları sakinleştirmeye çalıştı. Yangında evin ‘Mıcır' isimli kedisi ise dumandan zehirlenerek telef oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde büyük hasar meydana geldi.

Erdal Can İçelli

