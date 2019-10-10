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Esenyurt'ta bir fabrika alev alev yandı

Esenyurt'ta bir fabrika alev alev yandı
Esenyurt'ta bir fabrika alev alev yandı

İstanbul Esenyurt'ta ayakkabı kalıbı üreten bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan fabrika itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt Alkop Sanayi Sitesi'nde kalıp üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde saat 23.40 sıralarında henüz sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Sanayi sitesinin güvenlik görevlileri yangını fark edince durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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