Esenyurt'ta bir fabrika alev alev yandı

Esenyurt Alkop Sanayi Sitesi'nde kalıp üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde saat 23.40 sıralarında henüz sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Sanayi sitesinin güvenlik görevlileri yangını fark edince durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.