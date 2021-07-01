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Esenyurt'ta bir kadın, bekçi sevgilisini rehin aldı

Esenyurt'ta bir kadın, bekçi sevgilisini rehin aldı
Esenyurt'ta bir kadın, bekçi sevgilisini rehin aldı

Esenyurt'ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı. Sevgilisinin silahını alarak kendisini ve bekçiyi öldüreceğini söyleyen kadın polisi harekete geçirdi.

Esenyurt’ta bir kadın, bekçi sevgilisini rehin aldı - Tıkla İzle

Olay, Turgut Özal Mahallesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Büyükçekmece'de bekçilik yapan sevgilisinin silahını alan E.S. isimli bir kadın, sevgilisinin evi terk etmesi halinde kendini vuracağını söyleyerek, kafasına silah dayadı. Kısa süreli bir arbede sonrasında bekçi sevgilisini rehin alan kadın, dakikalarca kendini eve kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen kadını ikna etmek için çalışma başlattı. Dakikalar sonra polis ekiplerinin ikna ettiği kadın, sevgilisini de bırakarak polis ekiplerine teslim oldu. Bekçi ve kadın karakola götürüldü.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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