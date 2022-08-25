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Esenyurt'ta bir vatandaş sele kapıldı

Esenyurt'ta bir vatandaş sele kapıldı
Esenyurt'ta bir vatandaş sele kapıldı

Esenyurt’ta Pınar Mahallesi’nde sel suyunun içinden geçmeye çalışan bir kişi ayağının kaymasıyla düşerek sürüklendi. Vatandaşın sel suyuna kapılma anı da kameraya yansıdı.

Esenyurt’ta bir vatandaş sele kapıldı - Tıkla İzle

Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı. Vatandaşlar ve seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Sel suyundan geçmeye çalışan bir vatandaşında ayağı kayarak düştü. Düşen vatandaş sel suyuna kapılarak sürüklendi. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun göle döndüğü, sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı görülüyor. Bir vatandaşında suyun içinden geçmeye çalışırken ayağının kayıp düştüğü ve sürüklendiği görülüyor.

Erdal Can İçelli

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