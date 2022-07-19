Esenyurt'ta 'Brezilya usulü' doğum günü kutlaması

Olay, geçtiğimiz Pazar, akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Aynı gün doğan iki arkadaş, 'Brezilya usulü doğum günü' diye bilinen kutlama ile karşılaştı. En mutlu günlerinde dostlarının düzenlediği kutlamada yüzlerine pasta ile vurulan gençler, ardından kafalarında kırılan yumurtaları görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Arkadaşlarının şakalarından kurtulamayan doğum günü mağdurlarının üzerlerine bu sefer de yangın söndürme tüpleri sıkıldı. İki arkadaş, yapılan tüm şakalara rağmen gülmeye devam ederken, yaşanan sıra dışı doğum günü partisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli