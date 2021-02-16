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Esenyurt'ta buz tutan yolda düşen vatandaşlar kamerada

Esenyurt'ta buz tutan yolda düşen vatandaşlar kamerada
Esenyurt'ta buz tutan yolda düşen vatandaşlar kamerada

Esenyurt'ta işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşların buz tutan yollarla imtihanı kameralara yansıdı. Birçok vatandaş yolda yürümekte güçlük çekerken, bazıları ise kayarak yere düştü. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da şiddetli kar yağışının ardından gece don ve buzlanma etkili oldu. Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar ve sürücüler buz tutan yollarda zor anlar yaşadı. Adeta buz pistine dönen yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar, ayakta kalmakta güçlük çekti. Vatandaşların buzla imtihanı kameralara yansıdı. Birçok kişinin buz tutan yolda yürümeye çalışırken düştüğü görüldü.

Aynı bölgede araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Patinaj yapan ve ilerlemekte güçlük çeken araçlar kameralara yansırken, bir araç ise kaza yaptı.

Murat Delice

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