Esenyurt'ta çakarlı araçla yol kapatıp, konvoy yaptılar

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup şahıs, çakarlı araç ile konvoy yaparak trafiği birbirine kattı. Konvoy sırasında tehlikeli şekilde süren ve araç camından sarkan şahıslar, bir süre sonra caddenin ortasında yolu kapatarak askere gidecek kişiyi havaya atıp tuttu. Eğlence trafiğin durmasına sebep oldu. Konvoy sonrası bir sokakta toplanıp meşale yakan şahıslar, yüksek sesli müzik eşliğinde kutlamalarına devam etti. Yaşanan anlar çevredeki cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

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