İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Esenyurt'ta çakarlı araçla yol kapatıp, konvoy yaptılar

Esenyurt'ta çakarlı araçla yol kapatıp, konvoy yaptılar
Esenyurt'ta çakarlı araçla yol kapatıp, konvoy yaptılar

Esenyurt'ta asker uğurlama eğlencesi yapan trafik magandaları çakarlı araçla konvoy yapıp yol kapattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt'ta çakarlı araçla yol kapatıp, konvoy yaptılar - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup şahıs, çakarlı araç ile konvoy yaparak trafiği birbirine kattı. Konvoy sırasında tehlikeli şekilde süren ve araç camından sarkan şahıslar, bir süre sonra caddenin ortasında yolu kapatarak askere gidecek kişiyi havaya atıp tuttu. Eğlence trafiğin durmasına sebep oldu. Konvoy sonrası bir sokakta toplanıp meşale yakan şahıslar, yüksek sesli müzik eşliğinde kutlamalarına devam etti. Yaşanan anlar çevredeki cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

İLGİLİ HABER
Bursada yarı otomatik tüfekle havaya defalarca ateş açtı! Bursa'da yarı otomatik tüfekle havaya defalarca ateş açtı!

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.