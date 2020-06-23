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Esenyurt'ta can pazarı kamerada

Esenyurt'ta can pazarı kamerada
Esenyurt'ta can pazarı kamerada

İstanbul Esenyurt’ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı daha sonra kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.

Esenyurt'ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı.

Öte yandan su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı.

Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Mahsur kalan vatandaş, vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

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