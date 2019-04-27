Esenyurt'ta çatlakların oluştuğu bina ve yollar havadan görüntülendi

Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Caddesi'nde bulunan bir binada var ve yollarda çatlakların oluşması nedeniyle tedbir amaçlı cadde üzerinde bulunan binalarda ve iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti. Tahliyenin ardından vatandaşların bir kısmı çevredeki otellere yerleştirildi.

Gece boyunca ekiplerin çalışmaları devam ederken yakında bulunan bir okulda da konuyla ilgili kriz masası kuruldu. Oluşan çatlakların kesin nedeni henüz bilinmezken, günün ilk ışıklarında olay yeri ve çevresi havadan drone ile de görüntülendi.

Murat Delice