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Esenyurt'ta çatlamaların olduğu bina ve sokaklarda ölçüm aletleri dikkat çekti

Esenyurt'ta çatlamaların olduğu bina ve sokaklarda ölçüm aletleri dikkat çekti
Esenyurt'ta çatlamaların olduğu bina ve sokaklarda ölçüm aletleri dikkat çekti

Esenyurt'ta çatlamaların olduğu sokakta 40'a yakın binanın sakini dün akşam saatlerinden itibaren evlerine döndü. Araç trafiğine kapatılan sokakta ekiplerin çatlamaların kontrol etmek için bazı alanlara terazi benzeri bir cetvel yerleştirdiği görüldü.

Cuma günü, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul ve Orhangazi Caddeleri'nde meydana gelen çatlaklardan nedeniyle tedbir amaçlı 40'a yakın binada oturan insanlar evlerinden tahliye edilmişti. Yaşanan olaydan sonra ekiplerin ilk incelemesi dün akşam saatlerinde tamamlandı. Çalışmanın ardından vatandaşların tekrar evlerinde kalmalarına izin verildi ancak caddeler hala araç trafiğine kapalı. Çatlamanın ve göçüklerin olduğu sokak ve binalara ekipler tarafından ölçüm için cetvel benzeri bir alet yerleştirildiği görüldü.

"Bir tedirginlik var"

Söz konusu caddede iş yeri bulunan Derman Ergin isimli vatandaş 3 gün boyunca dükkanlarına ve evlerine giremedikleri ifade ederek, " Pazar günü açıklamadan sonra eve gireceğimiz söylendi. Çatlama yok fazla ama binalarda kaymalar var. Normalde böyle değildi bu ayrılmalar. Bir tedirginlik var ama bekliyoruz. Kesin sonucun açıklanması ise 1 haftayı bulabilirmiş" dedi.  

Murat Delice

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