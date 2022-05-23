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Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Esenyurt’ta 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Binada mahsur kalan 6 vatandaş itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, dumandan etkilenen engelli bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt’ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı - Tıkla İzle

Olay, 09.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları binadan tahliye ederken mahsur kalan 6 kişiden birinin dumandan etkilendiği belirtildi. Dumandan etkilenen Ali Hüseyin isimli engelli vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri ise binada soğutma çalışması yaptı.

Hakan Polat - Mert Yıldırım
 

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