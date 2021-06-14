Esenyurt'ta çocuklar oyun oynarken iki aracı yaktı

Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bulunan Gümüş Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Üç çocuğun oyun oynamak maksadıyla terk edilmiş bir aracın yanında yaktıkları ateş büyüyerek kontrolden çıktı. Çocuklar ateşin kontrolden çıkmasıyla korkarak olay yerinden uzaklaşırken, yangın park halinde bulunan başka bir araca da sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Olay nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşanırken, mahalle sakini Hasan Türkan ise “Yanımızdan ellerinde kibrit bulunan üç çocuk geçti ve arabanın yanına gitti. Çocuklar bir süre arabanın yanında oynadıktan sonra arabalar yanmaya başladı. Arabanın yandığını gören çocuklar ise korkup kaçtılar” dedi.

Hakan Polat - Şaban Tektaş