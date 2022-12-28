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Esenyurt'ta dehşet anları, silahlı çatışma kamerada

Esenyurt'ta dehşet anları, silahlı çatışma kamerada
Esenyurt'ta dehşet anları, silahlı çatışma kamerada

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. Güpegündüz yaşanan olayda iki kişi yaralanırken, çok sayıda araç hasar gördü.

Esenyurt'ta dehşet anları, silahlı çatışma kamerada - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki grup arasında yaşanan tartışma sonrası silahlı çatışma çıktı. Olayda iki kişi yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Mahallede büyün korkuya neden olan çatışma sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri, 20 adet boş kovan buldu. Çatışma sırasında 10 aracın da hasar gördüğü belirlendi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan tarafların yakalanması için çalışma başlattı.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım - Hakan Polat

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