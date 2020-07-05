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Esenyurt'ta dev operasyon

Esenyurt'ta dev operasyon
Esenyurt'ta dev operasyon

Esenyurt'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan araması olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, 43 şahıs gözaltına alındı. 170 adrese yapılan baskında yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıslar ile çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve görevlendirilen takviye ekiplerin katılımıyla 170 adreste operasyon düzenlendi. 95 ekip halinde 242 personelin önceden belirlenen adreslere yaptığı baskında başta cinayet, hırsızlık, yaralama, tehdit ve çeşitli suçlardan olmak üzere haklarında yakalama kararı bulunan 43 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

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