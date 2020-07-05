Esenyurt'ta dev operasyon

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıslar ile çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve görevlendirilen takviye ekiplerin katılımıyla 170 adreste operasyon düzenlendi. 95 ekip halinde 242 personelin önceden belirlenen adreslere yaptığı baskında başta cinayet, hırsızlık, yaralama, tehdit ve çeşitli suçlardan olmak üzere haklarında yakalama kararı bulunan 43 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli makamlara sevk edildi.