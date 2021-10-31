Esenyurt'ta dolandırmaya gelen kadın, yakalanınca esnafa kaldırım taşıyla vurmaya kalkıştı

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, bir tuhafiyeye müşteri gibi gelen 3 kadın sahte parayı uzattığı esnaftan tepki görünce tantanacılık yöntemiyle dolandırıcılığa kalkıştı. Kadınlar durumu anlayıp tartışma çıkardı. Çevredeki komşu esnaf da duruma tepki gösterdi. Yaşanan anlarda kadınlar durumla baş edemeyeceğini anlayınca esnafa kaldırım taşı ile vurmaya kalkıştı.

Esnaf tarafından tartaklanan dolandırıcılık şüphelileri, olay yerinden hızla uzaklaştı. Aynı kadınların daha önce de Esenyurt'ta yakalanınca vatandaş müdahale etmesin diye üstlerini çıkardıkları ve daha sonra kaçtıkları söylenildi.

“Yakalanacaklarını anlayınca soyunmaya başlıyorlar”

Yaşanan anları anlatan Serkan Baykuş isimli esnaf, “Bizim çalışanlar içerideydi serum almaya kalkışıyor içeriden 200 lira verip para üstünü almaya çalışıp kafa karıştırıyorlar. Para üstünü veriyorsunuz 50 lira vermedin 100 lira vermedin diyorlar. Sürekli aynı yöntemi yapmaya çalışıp para alıyorlar. Biz fark edince bir anda üzerlerini çıkarmaya başlıyorlar müdahale etmememiz için. Sonra da kaçıyorlar. Daha önce de bu çok olay olmuştu” dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Olay anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadınların esnafla tartışması, esnafın tepki göstermesi ve sonrasında ise yine şüpheli kadının esnafa kaldırım taşı ile vurmaya çalışması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise diğer esnafın kadınları tartaklamasıyla kaçmaları görülüyor.

Murat Delice - Erdal Can İçelli