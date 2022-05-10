Esenyurt'ta eve girip kontak anahtarı çaldı, aracı soyarken yakalandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde bir eve giren hırsız, içeride bulduğu kontak anahtarını çaldı. Bir süre sonra tekrar sokağa gelen şahıs, tek tek araçları arayıp doğru aracı buldu. İçeride bir süre bakındıktan sonra bagaj kısmındaki poşeti çalan şahıs, tam uzaklaşırken şans eseri evine gelen araç sahibine yakalandı. Kendisine doğru koşan araç sahibini görünce ne yapacağın şaşıran hırsız, elindeki poşeti de atarak kaçmaya başladı. Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli