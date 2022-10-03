Esenyurt'ta freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 2 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 FNT 835 plakalı kamyonet sürücüsü, frenin patlamasıyla araç kontrolünü kaybetti. Önce yol üzerindeki bir ağaca ardından ise park halinde bulunan 4 araca çarparak kaldırımdaki bir elektrik direğini devirerek durdu. Kaza, çevredeki vatandaşlarda büyük paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda hafif şekilde yaralanan iki kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cadde kısa süreli olarak trafiğe kapanırken araçların çekilmesi ile yol tekrardan açıldı. Yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Mert Yıldırım - Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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