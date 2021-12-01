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Esenyurt'ta girdikleri binalarda yangın çıkartan iki çocuk, güvenlik kameralarına yakalandı

Esenyurt'ta girdikleri binalarda yangın çıkartan iki çocuk, güvenlik kameralarına yakalandı
Esenyurt'ta girdikleri binalarda yangın çıkartan iki çocuk, güvenlik kameralarına yakalandı

Esenyurt’ta iki çocuk, bir binanın bodrum katında atıl halde duran eşyaları ateşe vererek yangın çıkardı. Güvenlik kameralarına yakalanan çocukların ilçede 3 adreste daha yangın çıkardığı belirlendi. Polis ekipleri, girdikleri binaları ateşe veren iki kafadarı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz salı günü Sultaniye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk rastgele girdikleri binaların bodrum katında bulunan eşyaları ateşe vererek kaçtı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk çalışmalarının ardından “kundaklama” şüphesi olduğunu söyleyerek polis ve apartman sakinlerine bilgi verdi. Kamera görüntülerini inceleyen apartman sakinleri ise iki çocuğun apartmana girip yaklaşık 2 dakika içinde koşarak çıktıklarını fark etti. Polis ekipleri ise aynı mahallede 3 farklı noktada daha bu tarz ihbar olduğunu belirleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

“4 farklı adreste aynı olayı gerçekleştirmişler”

Apartman sakinlerinden Teyfik Yolal, "Eşim yanıyoruz diyerek beni aradı. Onlara 'hemen doğalgazı kapatın' dedim. O arada komşular yardıma koşarak apartman sakinlerini kurtarmaya geldiler. 13-14 yaşlarında iki çocuğun yaptığını kameradan tespit ettik. Zaten bize gelen itfaiye ekipleri hemen sonrasında diğer 3 adrese giderek oralarda çıkan yangınlara da müdahale etmiş. Aynı kişilerin 3 farklı adreste de aynı eylemi yaptıklarını polis ekiplerinden öğrendik” diye konuştu.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat

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