Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü

Olay, saat 13.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine gitmekte olan Esat Gökçe (75), bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Gökçe, Mehmet Soylu kontrolündeki 31 JK 4946 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyon altında bir süre sürüklenen Gökçe için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise kamyon sürücüsünü olay yerinde gözaltına aldı. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik bir sürer dururken, kamyonun altında kalan Gökçe'nin cesedi belediye ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Erdal Can İçelli

