Esenyurt'ta 'hijyenik ayakkabı hırsızları' kamerada

Olay, geçtiğimiz Perşembe gece saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz iki şahıs ellerinde boş çanta ile binaya girdi. Şüphelilerden biri apartmanın girişindeki dezenfektan ile ellerini steril hale getirdikten sonra şahıslar dairelere doğru gitti. Kapıların önündeki dolapları açarak ayakkabıları çantasına dolduran hırsız, bulduğu terliği giyerek kendi ayakkabısını apartman girişindeki panoya bıraktı. İki şahıs apartmandan çıkarak kayıplara karışırken, sabah işe gitmek için ayakkabılarını dolaptan almak isteyen bina sakinleri hırsızlık olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşadı. Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Mert Yıldırım - Murat Delice - Erdal Can İçelli



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