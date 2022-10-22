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Esenyurt'ta 'hijyenik ayakkabı hırsızları' kamerada

Esenyurt'ta 'hijyenik ayakkabı hırsızları' kamerada
Esenyurt'ta 'hijyenik ayakkabı hırsızları' kamerada

Esenyurt’ta bir apartmana giren şüpheli şahıslardan biri ellerini girişteki dezefektan ile steril hale getirip ayakkabı hırsızlığı yaptı. Çaldıkları terliklerden birini giyerek kendi ayakkabılarını apartmana bırakan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt’ta 'hijyenik ayakkabı hırsızları' kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Perşembe gece saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz iki şahıs ellerinde boş çanta ile binaya girdi. Şüphelilerden biri apartmanın girişindeki dezenfektan ile ellerini steril hale getirdikten sonra şahıslar dairelere doğru gitti. Kapıların önündeki dolapları açarak ayakkabıları çantasına dolduran hırsız, bulduğu terliği giyerek kendi ayakkabısını apartman girişindeki panoya bıraktı. İki şahıs apartmandan çıkarak kayıplara karışırken, sabah işe gitmek için ayakkabılarını dolaptan almak isteyen bina sakinleri hırsızlık olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşadı. Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Mert Yıldırım - Murat Delice - Erdal Can İçelli
 

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