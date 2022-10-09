Esenyurt'ta iki aile arasında silahlı kavga

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, aileler sokağa çıktı. Taraflardan bazıları silahla karşı gruba ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

Ensar Kıranlıoğlu - Erdal Can İçelli



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