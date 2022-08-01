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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu: 1 yaralı

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu: 1 yaralı
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu: 1 yaralı

Esenyurt’ta eli silahlı bir grup, madde satışı nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan başka bir grubun evini bastı. Sokak ortasında tehditler savuran şahıslar karşı tarafa ait evi ve iki arabayı kurşun yağmuruna tuttu. Olayda bir kişi yaralanırken, yaşanan o saldırı ise anbean kameralara yansıdı.

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir grup şahıs, madde satışı nedeniyle başka bir grupla tartıştı. Bir süre sonra ellerine silah alan şahıslar, karşı tarafın yaşadığı mahalleye gelerek ortalığı savaş alanına çevirdi. Bağıran ve tehditler savuran şahıslar, tartıştıkları grubun evini ve iki aracı kurşun yağmuruna tutarken, bir kişiyi de silahla yaraladı. Olayın ardından iki şahıs kayıplara karışırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Saldırganlar kıs kıvrak yakalandı

Yaşanan olayın ardından silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çok geçmeden Zafer T. Ve Mahmut Ç. isimli iki saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenilirken, yaşanan o saldırı anları ise çevrede bir vatandaşın cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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