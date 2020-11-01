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Esenyurt'ta iki komşusunu öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta iki komşusunu öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Esenyurt'ta iki komşusunu öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Esenyurt’ta üst kattan gelen çocuk sesinden rahatsız olduğu için komşusunun evine çıkarak pompalı tüfekle 2 kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ayça Sokak üzerinde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Akın Aydın isimli şahıs üst komşusu olan Kurt ailesinin çocukların çıkardığı sesten rahatsız olduğu için ailenin yanına çıkmış ve aralarında tartışma yaşanmıştı. Tartışma sonrasında Akın Aydın, evindeki pompalı tüfeği alarak Fadime Kurt, Tuğrul Kurt ve Emrah Kurt'u ağır yaralamış ve yaralıların hastaneye götürülmesini engellemişti. Özel Hareket ekiplerinin de önlem aldığı olayda Akın Aydın, Esenyurt Asayiş Ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alınmış, hastaneye kaldırılan Fadime Kurt ve Tuğrul Kurt hayatını kaybederken, Emrah Kurt'un ise tedavisi sürüyor. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Erdal Can İçelli
 

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