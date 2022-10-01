Esenyurt'ta ilginç görüntüler

olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi 1267 Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı şahsın aracının üstüne çıkarak oturdu. Cipin kaputunda otururken sürücüye ve etrafa bağıran kadın, araç hareket etmesine rağmen kaputtan inmedi. Durum üzerine sürücü cipten dışarı çıkarken çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi. Aracın üstünde dakikalarca oturup bağıran kadının bu eylemi neden yaptığı henüz bilinmezken yaşanan o ilginç anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım

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