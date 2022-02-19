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Esenyurt'ta İlginç hırsızlık

Esenyurt'ta İlginç hırsızlık
Esenyurt'ta İlginç hırsızlık

Esenyurt’ta kamyoneti park eder gibi yaparak balkonda asılı duran elbiseleri çalan şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta İlginç hırsızlık - Tıkla İzle

Olay Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Kamyoneti ile gelen şüpheli, elbiselerin asılı durduğu binanın önüne arabayı park eder gibi yapıp, yanaştığı binanın balkonunda kuruması için asılan elbiseleri alarak kaçtı. O anlar ise karşı binada bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı gören mahalle sakini Uğur Yaşar, “Biz mahallede yaşanan hırsızlık olaylarından bıktık. Bir tane kamyonet geldi, biz park edecek sandık ancak komşumuzun pantolon ve elbiselerini çalıp gitti.

Kamera kayıtlarından gördük ama yakalanması için emniyet güçlerinden yardım istiyoruz" dedi.

Şaban Tektaş - Erdal Can İçelli - Burak Uğur
 

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